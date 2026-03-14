Picchia la moglie con una padella e la prende a morsi davanti al figlio piccolo arrestato marito violento

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri su richiesta della Procura di Torre Annunziata con l'accusa di aver picchiato la moglie con una padella e di averla morso davanti al figlio piccolo. Le indagini hanno evidenziato episodi di violenza avvenuti dal 2022, anche in presenza del minore. L'operazione segue un lungo periodo di accertamenti sulle condotte violente del marito.

Indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Torre Annunziata: contestate violenze dal 2022 anche davanti al figlio minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Picchia la moglie davanti al figlio piccolo, arrestato e portato in carcereHa aggredito, minacciato di morte e perseguitato sui social anche l'uomo ritenuto responsabile dei suoi problemi di coppia Arrestato per... Si ubriacava e picchiava la moglie davanti al figlio: marito violento arrestato in flagranza di reatoIl 46enne, già noto alle forze dell'ordine, si accaniva sulla coniuge e la minacciava di morte, incurante della presenza del minore Si ubriacava, poi... Tutto quello che riguarda Picchia la moglie con una padella e la... Temi più discussi: Picchia la moglie con un tubo, il figlio di 9 anni la salva chiamando i carabinieri: arrestato 37enne marocchino; Picchia la moglie con un tubo di metallo davanti ai figli piccoli, il bimbo di 9 anni chiama il 112 in lacrime: Aiuto, la sta colpendo; Picchia la moglie con un tubo di metallo, il figlio di 9 anni chiama il 112 in lacrime e lo fa arrestare; Picchia la moglie con dei tubi di metallo: il figlio di 9 anni chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Mantova, picchia la moglie con tubi di metallo: il figlio di 9 anni lo fa arrestarePrognosi di 10 giorni per la donna, per il marito il gip ha disposto il divieto di avvicinamento e l'allontanamento da casa ... adnkronos.com Mantova, picchia la moglie con un tubo di metallo: il figlio di 9 anni salva la madre chiamando il 112Un uomo di 37 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate con l’accusa di aver picchiato per futili motivi la moglie di 30 anni con un tubo di metall ... blitzquotidiano.it #GrumoNevano - Picchia padre e moglie e tenta la fuga: arrestato nel vano dell’ascensore #Cronaca #Carabinieri #ViolenzaDomestica #Arresto #Napoli #Sicurezza #Aggressione #Campania #NanoTV - facebook.com facebook #Grumo Nevano, picchia padre e moglie e poi tenta la fuga: arrestato nel vano dell'ascensore x.com