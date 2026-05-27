A pochi giorni dalla Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena, l’Italia ha annunciato un cambio di formazione a causa di problemi imprevisti. La squadra italiana si presenterà con un nuovo cavaliere, che sostituisce un componente originariamente previsto. La competizione, prevista come uno degli eventi principali del torneo, si svolgerà comunque come programmato, con le nuove componenti in campo. La modifica è stata comunicata ufficialmente poco prima dell’inizio della gara.

A pochi giorni dalla disputa della Coppa delle Nazioni 2026, uno degli eventi di punta del Piazza di Siena (gara a squadre attesissima), l’Italia è costretta a fare i conti con la sfortuna. La FISE infatti ha comunicato che Piergiorgio Bucci – uno dei leader del team azzurro – non farà parte della formazione di casa, a causa di un problema al suo cavallo di punta, Hantano. “È stata una decisione difficile da prendere – ha affermato un amareggiato Piergiorgio Bucci, cavaliere in grado di esaltarsi come pochi nelle prove a squadre – ma abbiamo dovuto dare la priorità al benessere di Hantano. Non poterlo impiegare nella Coppa a Roma è un grande... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione, Italia costretta ad un cambio di formazione per la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Arriva Casadei

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