Piano urbano della mobilità sostenibile | il 58% dei progetti già realizzati o avviati in tre anni

Notizia in breve

Negli ultimi tre anni, sono state avviate o completate il 58% delle azioni previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile in città. Di queste, il 26% è già stato portato a termine, mentre il 18% si trova in fase di attuazione. Il monitoraggio evidenzia che molte delle 66 misure pianificate sono già state realizzate o sono in corso di implementazione, segnalando un avanzamento consistente rispetto agli obiettivi.