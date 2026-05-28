Piano urbano della mobilità sostenibile | il 58% dei progetti già realizzati o avviati in tre anni

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi tre anni, sono state avviate o completate il 58% delle azioni previste dal Piano urbano della mobilità sostenibile in città. Di queste, il 26% è già stato portato a termine, mentre il 18% si trova in fase di attuazione. Il monitoraggio evidenzia che molte delle 66 misure pianificate sono già state realizzate o sono in corso di implementazione, segnalando un avanzamento consistente rispetto agli obiettivi.

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Con il 58% delle misure avviate, il 26% già completate e il 18% in fase di attuazione, il primo monitoraggio del Piano urbano della mobilità sostenibile di Santarcangelo evidenzia come l’amministrazione comunale negli ultimi anni abbia già messo a punto numerose delle 66 azioni previste dallo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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