L’amministrazione comunale ha organizzato il primo incontro dedicato al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un progetto volto a sviluppare un sistema di trasporto più efficiente e accessibile. Durante l’incontro sono stati presentati gli obiettivi principali del piano e le strategie per rendere gli spazi urbani più fruibili da tutti. La discussione ha coinvolto esperti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, con l’intento di raccogliere input e condividere le prime linee guida del percorso in corso.

La città va verso la creazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), progetto che punta a costruire un sistema di mobilità più efficiente, accessibile e sostenibile. L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 16 negli spazi della Data (Ingresso dalla Rampa di Francesco di Giorgio). Sarà il primo momento pubblico di confronto dedicato alle azioni coordinate per la creazione del PUMS. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Gambini; seguiranno gli interventi dedicati ai temi centrali della mobilità urbana e territoriale, con un focus sulle strategie che accompagneranno la redazione del Piano. L’assessore Lara Ottaviani illustrerà il percorso di costruzione del PUMS, il processo di partecipazione e il valore di un sistema integrato tra trasporto pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilità e strategie per spazi più accessibili. Primo incontro sul Piano Urbano sostenibile

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