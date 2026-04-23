Il Comune di Montevarchi presenta il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il Comune di Montevarchi ha annunciato incontri pubblici dedicati alla presentazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). L’appuntamento si svolgerà il 23 aprile 2026 ad Arezzo, con l’obiettivo di illustrare i contenuti di entrambe le iniziative e coinvolgere la cittadinanza nelle discussioni sui progetti in corso.

ARezzo, 23 aprile 2026 – Il Comune di Montevarchi promuove incontri pubblici di presentazione del PUMS ( Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ) e del PEBA ( Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). L’Amministrazione comunale presenta alla cittadinanza due importanti strumenti di pianificazione e accessibilità urbana: il PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile) e il PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). La presentazione si terrà in due incontri pubblici: giovedì 30 aprile 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo del Podestà a Montevarchi, e martedì 5 maggio 2026, alle ore 18.00, presso l’Oratorio della Parrocchia di San Martino a Levane.🔗 Leggi su Lanazione.it

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