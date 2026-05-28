Piano City Pordenone torna con oltre cento concerti e 150 pianisti
Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, Pordenone ospiterà l’ottava edizione di Piano City, con più di cento concerti e 150 pianisti coinvolti. La manifestazione si svolgerà in diversi luoghi della città, offrendo un ricco calendario di esibizioni. L’evento coinvolge artisti di varie età e provenienze, che si esibiranno in performance di musica classica e contemporanea. La rassegna si concluderà domenica sera.
Pordenone si prepara ad accogliere l’ottava edizione di Piano City, in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Il festival, dedicato al pianoforte, propone oltre cento concerti a ingresso libero, distribuiti in 29 luoghi della città, con la partecipazione di più di 150 pianisti provenienti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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