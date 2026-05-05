Oltre 250 concerti gratuiti e notti sotto le stelle | Piano City torna a stregare Milano
Dal 15 al 17 maggio si svolge a Milano Piano City, un festival che porta oltre 250 concerti gratuiti in vari luoghi della città. L’evento propone serate con musica dal vivo e notti sotto le stelle, coinvolgendo diversi palazzi e spazi pubblici. La manifestazione, che si tiene ormai da diversi anni, trasforma gli ambienti urbani in teatri a cielo aperto, offrendo un’ampia varietà di performance musicali.
Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che ridisegna la città con la musica. Promosso e prodotto da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, la sedicesima edizione del festival porterà in città oltre 250.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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