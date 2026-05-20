Quattro pianoforti per sedici pianisti assieme | Piano City Pordenone svela il concerto d' apertura

Venerdì 19 giugno si apre l’ottava edizione di Piano City Pordenone con un concerto che coinvolge sedici pianisti impegnati su quattro pianoforti contemporaneamente. Quattro strumenti vengono suonati da trentadue mani, creando un’esibizione collettiva che si svolge in apertura del festival. L’evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati alla musica pianistica, con un programma che prevede performance di vari artisti e formazioni. La serata sarà ospitata in una location dedicata agli eventi musicali e culturali della città.

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Trentadue mani su quattro pianoforti per sedici pianisti che suonano insieme: il Festival Piano City Pordenone apre la sua ottava edizione venerdì 19 giugno con un concerto che lascerà il segno fin dalla prima nota.Appuntamento al TU27 Teatro Urbano in piazza della Motta alle 21 con il concerto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Three Little Toy Pianos Go Ding Ding Ding | Piano Song for Kids | Nursery Rhymes Sullo stesso argomento Leggi anche: Due pianoforti storici: il concerto unico a Bologna Piano Milano City sbarca a Seregno. Michelle Candotti in concertoIn Brianza si era già fatta apprezzare lo scorso anno nel Concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, dove aveva vinto il secondo premio.