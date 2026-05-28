Il Parlamento ha deciso di ritirare l’emendamento sul piano casa che riguardava la regione Campania, lasciando senza modifica le norme sulle case irregolari. Ora le famiglie campane con abitazioni non in regola non avranno più la possibilità di regolarizzare le loro proprietà attraverso questa misura. La disparità del 2003, che penalizzava ancora il territorio, rimane in vigore senza interventi di modifica.

? Domande chiave Cosa accadrà ora alle famiglie campane con case irregolari?. Perché la disparità del 2003 penalizza ancora il territorio?. Chi ha spinto la deputata a ritirare l'emendamento?. Come si risolverà il vuoto normativo lasciato dalle vecchie leggi?.? In Breve Emendamento mirava a correggere la disparità normativa derivante dalle scelte del 2003.. La proposta nasceva per risolvere il disagio abitativo di molte famiglie campane.. Il ritiro evita polemiche su presunti privilegi regionali e strumentalizzazioni politiche.. La questione edilizia resta aperta per i cittadini della regione Campania..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano casa, Patriarca ritira l’emendamento per la Campania

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