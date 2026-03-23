JD Vance denuncia Trump e prendi il suo posto Il folle piano della destra anti-guerra per la Casa Bianca Cosa dice il 25esimo emendamento Usa

Da open.online 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

JD Vance dovrebbe dare il giro a Donald Trump e assumere lui stesso la presidenza degli Stati Uniti, invocando il 25esimo emendamento della Costituzione. È il consiglio “inaudito” che dà al vicepresidente Usa Scott McConnell, direttore del magazine The American Conservative. La rivista dà voce a quel pezzo della destra Usa che di guerre lontane e senza fine non voleva vederne più ed è rimasta scioccata dalla decisione di Trump di attaccare l’Iran con Israele. «L’Amministrazione ha tradito la promessa di rinnovamento interno per le famiglie americane», si legge chiaramente sul sito della rivista. Il mondo MAGA ribolle e spera silenziosamente... 🔗 Leggi su Open.online

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