JD Vance denuncia Trump e prendi il suo posto Il folle piano della destra anti-guerra per la Casa Bianca Cosa dice il 25esimo emendamento Usa

JD Vance dovrebbe dare il giro a Donald Trump e assumere lui stesso la presidenza degli Stati Uniti, invocando il 25esimo emendamento della Costituzione. È il consiglio “inaudito” che dà al vicepresidente Usa Scott McConnell, direttore del magazine The American Conservative. La rivista dà voce a quel pezzo della destra Usa che di guerre lontane e senza fine non voleva vederne più ed è rimasta scioccata dalla decisione di Trump di attaccare l’Iran con Israele. «L’Amministrazione ha tradito la promessa di rinnovamento interno per le famiglie americane», si legge chiaramente sul sito della rivista. Il mondo MAGA ribolle e spera silenziosamente... 🔗 Leggi su Open.online

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Una raccolta di contenuti su Casa Bianca

Discussioni sull' argomento L’AFD SPERA NELLA SPONDA AMERICANA; In Medio Oriente arrivano 5mila marines. L’ipotesi dell’assalto all’isola di Kharg; Scatta la guerra del gas: colpiti impianti in Iran e Qatar. Bombe a grappolo di Teheran su Hebron: uccise diverse donne; Quell’addio del capo antiterrorismo e la distanza tra Donald e la sua base.

Usa: statua di Cristoforo Colombo collocata nei giardini della Casa Bianca x.com

Come aveva promesso, Donald Trump ha fatto installare una statua di Cristoforo Colombo nel parco della Casa Bianca, nell'ambito dei suoi sforzi per presentare l'esploratore come un eroe, dopo la rimozione dei monumenti a lui dedicati in tutto il Paese. L'o facebook