Un politico di Forza Italia ha annunciato il ritiro di un emendamento sulla sanatoria edilizia, ma ha sottolineato che la questione relativa alla Campania deve essere risolta. L’emendamento era stato presentato a titolo personale e mirava a tutelare le famiglie che vivono in condizioni di difficoltà nella regione. La decisione di ritirarlo è stata comunicata dopo aver presentato il testo, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La questione campana rimane aperta e da affrontare.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un emendamento in materia sanatoria a titolo personale e con convinzione, nell’esclusivo interesse della gente, soprattutto di quelle famiglie che vivono in contesti difficili e disagiati del territorio campano. Premetto che non si tratta di nessuna ipotesi di nuovo condono, ma di un tentativo di risolvere quella che è diventata una piaga sociale, determinata da una scelta nefasta dell’epoca, di non applicare il condono del 2003 nel solo territorio campano, a differenza delle altre regioni italiane. La mia decisione di ritirare l’emendamento risponde alla volontà di evitare vergognose strumentalizzazioni e sterili polemiche da parte di chi oggi dimostra di non avere più la capacità di ascoltare le istanze dei territori e dei problemi reali dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano casa, Patriarca (FI): “Ritiro emendamento ma questione campana va risolta”

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