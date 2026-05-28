Pianezza serate musicali mare d' amare
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Nella splendida cornice del parco di Villa Lascaris il DUO TON di Massimo Tondi e Elena Tondoli si esibiscono con parole e canzoni dedicate al mare che ci affascina con le sue meraviglie. Ingresso da piazza San Pietro e Paolo. Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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