A Castelfiorentino torna Giugno Musicale Castellano | sette serate musicali da assaporare all’aperto completamente gratuite
Sette serate musicali da assaporare all’aperto, completamente gratuite, negli spazi ubicati in alcuni luoghi-simbolo del patrimonio culturale di Castelfiorentino: il Monastero di Santa Maria della Marca, il Centro Culturale Cambio e Piazza Gramsci. Un programma quasi raddoppiato rispetto al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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#dalterritorio #musica Comune di Castelfiorentino Domenica 31 maggio inizia il Giugno Musicale Castellano. Avvio alla grande con gli Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino. Quasi raddoppiato il programma della rassegna rispetto al passato INFO: tinyurl.co x.com
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