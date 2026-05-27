A Castelfiorentino torna Giugno Musicale Castellano | sette serate musicali da assaporare all’aperto completamente gratuite

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette serate musicali da assaporare all’aperto, completamente gratuite, negli spazi ubicati in alcuni luoghi-simbolo del patrimonio culturale di Castelfiorentino: il Monastero di Santa Maria della Marca, il Centro Culturale Cambio e Piazza Gramsci. Un programma quasi raddoppiato rispetto al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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