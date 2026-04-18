Un giocatore è tornato in campo dopo aver subito un grave incidente durante una sessione di allenamento. Dopo un tuffo andato storto su degli scogli, è stato ricoverato in ospedale con una frattura infossata e un’emorragia cerebrale. È stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato, seguito da un coma. Dopo settimane di trattamento, è riuscito a riprendere l'attività agonistica.

Milano – Il tuffo che precede la caduta violenta sugli scogli, il dramma, la delicatissima operazione al cervello nell’ospedale di Nuoro ( “frattura infossata con emorragia cerebrale”, la terribile diagnosi), il coma. Più di due interminabili settimane di angoscia per un ragazzo di 15 anni che si godeva le vacanze in Sardegna con i propri genitori, prima del risveglio e il lento ritorno alla normalità. Quasi trecento giorni di buio che non hanno però spento l’entusiasmo di un giovanotto bergamasco, tanto resiliente quanto coraggioso. La storia di Filippo Serantoni, classe 2010, attaccante dell’Inter e campione d’Italia nella passata stagione con gli under 15, ha commosso tutti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “miracolo” di Pippo, che torna in campo dopo un tuffo sugli scogli e un’operazione al cervello

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