Dopo 41 edizioni come direttore di palco, Pippo Balistreri annuncia il suo addio a Sanremo. A 74 anni, figura di lunga esperienza dietro le quinte della kermesse, lascia il ruolo e si congeda dalla città dei fiori. Balistreri ha dichiarato di essere stanco e di voler lasciare spazio ai giovani, lasciando aperta la sua uscita dal festival.

Dopo 41 Festival come direttore di palco, Pippo Balistreri lascia Sanremo. A 74 anni una delle colonne della kermesse, almeno dietro le quinte, saluta la città dei fiori. Lo conferma in una lunga intervista concessa a Fanpage: “Questa volta per me è arrivato il momento di lasciare. Anche perché, come è giusto, bisogna aprire la strada ad altra gente che, nel frattempo, mi ha seguito e ha imparato il mestiere. Dal prossimo anno avanti i giovani “. Perché Balistreri lascia il Festival di Sanremo. Quello che faceva lui, dal prossimo anno “lo faranno tre o quattro persone” dice, “Si divideranno i vari compiti e riusciranno a lavorare bene”. La sua sembra una decisione da cui non si torna più indietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lascio Sanremo, sono stufo, largo ai giovani. E a Stefano De Martino dico…”: Pippo Balistreri, storico direttore di palco, dà l’addio al Festival

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Grazie per aver seguito e commentato con me questo Sanremo 2026 è il settimo che passiamo insieme… Lascio per futura memoria questo video commento, aspetto le vostre reazioni #inchiostrosonoro #sanremo #sanremo2026 #saldavinci #musicaita - facebook.com facebook