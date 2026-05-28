Piacenza in Festa 2026 agli Impianti Sportivi

L’edizione 2026 di «Piacenza in Festa» si svolgerà agli Impianti Sportivi dal 29 maggio al 2 giugno. La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Piacenza d’Adige, coinvolgerà il comune della bassa padovana con eventi e iniziative. La durata sarà di cinque giorni, con attività programmate per tutto il periodo. La manifestazione torna dopo una pausa e si conferma come un appuntamento annuale di riferimento per la comunità locale.

L’A.S.D. Piacenza d’Adige presenta la nuova edizione di «Piacenza in Festa», la manifestazione che animerà il comune della bassa padovana da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026. Cinque serate all’insegna del divertimento, della buona musica e della convivialità culinaria, allestite presso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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