Il sindaco e la giunta hanno svolto recenti sopralluoghi nelle scuole e negli impianti sportivi del territorio. Durante le visite, sono stati controllati i cantieri attivi e lo stato di avanzamento dei lavori in diverse aree. Le ispezioni sono state effettuate per verificare le condizioni delle strutture e monitorare l’andamento degli interventi in corso.

Sindaco e giunta sui cantieri del territorio. L’amministrazione ha effettuato in questi giorni sopralluoghi operativi nelle aree di alcuni dei lavori attivi sul territorio. L’iniziativa ha permesso di monitorare lo stato di avanzamento di opere pubbliche che interessano l’ edilizia scolastica, la sicurezza sismica, l’ innovazione energetica, lo sport e l’ inclusione sociale, con l’impiego di risorse comunali, regionali e nazionali, PNRR. La delegazione è partita dalla scuola Calvino, dove la struttura della nuova palestra è ormai definita nei suoi volumi. L’edificio, finanziato per 1.320.000 euro dal PNRR e per 500mila dall’Ente, è stato progettato con criteri di alta sostenibilità ambientale, con la suddivisione in tre aree dedicate allo sport, ai locali tecnici e all’accoglienza del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole e impianti sportivi. Sopralluogo della giunta

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