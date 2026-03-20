La Giunta comunale ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione per destinare un milione di euro agli impianti sportivi delle Municipalità. L’obiettivo è sostenere i lavori di manutenzione e miglioramento delle strutture presenti in tutta la città. La decisione riguarda specificamente i fondi destinati a potenziare le strutture sportive locali in vista dell’evento “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”.

La Giunta comunale ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione 20262028 finalizzata a destinare un milione di euro agli interventi su impianti sportivi e palestre scolastiche delle dieci Municipalità, a supporto delle iniziative previste per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L’operazione rende disponibili le risorse derivanti dalle devoluzioni dei residui di mutui non più utilizzati per altre opere. Le somme saranno ripartite tra tutte le Municipalità, che provvederanno a realizzare gli interventi di riqualificazione già approvati dai Consigli municipali. L’immediata eseguibilità della delibera consentirà l’avvio rapido dei... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un milione di euro per gli impianti sportivi delle Municipalità per “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”

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