Piacenza arrestata la banda delle casseforti dei supermercati Lidl | un colpo messo a segno anche a Collesalvetti VIDEO

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda è stata arrestata per aver preso di mira diversi supermercati Lidl nel centro-nord Italia, tra cui uno a Collesalvetti. I criminali hanno smurato e aperto le casseforti durante i furti. Sono stati sequestrati equipaggiamenti e prove legate alle attività illecite. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni membri del gruppo, coinvolti nelle operazioni di scasso. La polizia ha condotto le operazioni senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui numeri precisi dei colpi.

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Avevano preso di mira diversi supermercati Lidl del centro-nord Italia, tra cui il punto vendita di Collesalvetti, riuscendo a smurare e aprire le casseforti. I raid avrebbero fruttato alla banda circa 200mila euro. Le indagini dei carabinieri di Piacenza hanno però permesso di fermare tre dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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