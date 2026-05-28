Piacenza arrestata la banda delle casseforti dei supermercati Lidl | un colpo messo a segno anche a Collesalvetti VIDEO

Notizia in breve

Una banda è stata arrestata per aver preso di mira diversi supermercati Lidl nel centro-nord Italia, tra cui uno a Collesalvetti. I criminali hanno smurato e aperto le casseforti durante i furti. Sono stati sequestrati equipaggiamenti e prove legate alle attività illecite. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni membri del gruppo, coinvolti nelle operazioni di scasso. La polizia ha condotto le operazioni senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui numeri precisi dei colpi.