Piacenza arrestata la banda delle casseforti dei supermercati Lidl | un colpo messo a segno anche a Collesalvetti VIDEO
Una banda è stata arrestata per aver preso di mira diversi supermercati Lidl nel centro-nord Italia, tra cui uno a Collesalvetti. I criminali hanno smurato e aperto le casseforti durante i furti. Sono stati sequestrati equipaggiamenti e prove legate alle attività illecite. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni membri del gruppo, coinvolti nelle operazioni di scasso. La polizia ha condotto le operazioni senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui numeri precisi dei colpi.
Avevano preso di mira diversi supermercati Lidl del centro-nord Italia, tra cui il punto vendita di Collesalvetti, riuscendo a smurare e aprire le casseforti. I raid avrebbero fruttato alla banda circa 200mila euro. Le indagini dei carabinieri di Piacenza hanno però permesso di fermare tre dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Presa a Piacenza la banda delle casseforti: aveva commesso furti anche nei supermercati del Pavese
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Colpi da 200mila euro nei supermercati, smantellata la banda delle cassefortiUna banda specializzata in furti ai supermercati è stata smantellata dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Piacenza.
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Piacenza, arrestata banda di rapinatoriPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it