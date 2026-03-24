Vigevano (Pavia), 24 marzo 2026 - Due furti notturni, uno messo a segno e l'altro rimasto solo tentato, con modalità simili ed se esiti opposti. E sempre con le casseforti come obiettivo. A Vigevano, in viale Industria, tratto della Sp494, è stato preso di mira il pub-birreria Doppio Malto. I malviventi hanno forzato la porta di un'uscita d'emergenza con maniglione antipanico e si sono così introdotti nel locale, dove hanno trovato la cassaforte, che hanno aperto tagliandola probabilmente con un flessibile. E così hanno portato via un bottino in contanti sul migliaio di euro circa. Il furto è stato scoperto alla riapertura di ieri, lunedì 23 marzo, quando sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con militari della Stazione di Vigevano, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casseforti nel mirino dei ladri: colpo a segno a Vigevano, furto fallito a Cava Manara

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