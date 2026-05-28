La variante al Piano di Governo del territorio a Monza ha provocato uno scontro tra politica e tecnici. L’assessore all’Urbanistica ha dichiarato che si intende dare più impulso all’edilizia sociale. La discussione si concentra sulle modifiche proposte e sulle implicazioni per lo sviluppo urbanistico della città. La questione ha diviso le parti coinvolte, senza che siano stati ancora raggiunti accordi definitivi.

La variante al Pgt accende lo scontro politico e tecnico a Monza. E l’assessore all’Urbanistica, Marco Lamperti, replica con toni duri alle critiche mosse dal coordinamento dei Comitati ambientalisti e di quartiere, che nei giorni scorsi hanno bocciato il nuovo Pgt approvato dalla giunta e ora avviato verso il passaggio in consiglio comunale. L’assessore risponde al portavoce dei comitati Giorgio Majoli, ex dirigente dell’Urbanistica del Comune. "Dubito che un dirigente in quiescenza da 20 anni con sistema per lo più retributivo possa illuminarci su quali siano le emergenze sulle nuove povertà e sull’accesso al diritto all’abitare da parte di molti miei coetanei e dei più giovani", afferma Lamperti, respingendo le accuse di voler favorire nuova edificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pgt, Lamperti: "Più impulso all’edilizia sociale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Edilizia sociale: Bolzano riforma l’IPES per gestire più alloggiA Bolzano, l’ente responsabile dell’edilizia sociale ha annunciato una riforma dell’IPES, l’istituzione che si occupa della gestione degli alloggi...

Il Comune pronto a correre ai ripari: "Nel Piano di governo del territorio più edilizia convenzionata e sociale"Il Comune di Monza ha annunciato l’intenzione di aumentare l’edilizia convenzionata e sociale nel nuovo Piano di governo del territorio.

Si parla di: Pgt, Lamperti: Più impulso all’edilizia sociale.

Pgt, Lamperti: Più impulso all’edilizia socialeLa variante al Pgt accende lo scontro politico e tecnico a Monza. E l’assessore all’Urbanistica, Marco Lamperti, replica con toni duri alle critiche mosse dal coordinamento dei Comitati ambientalisti ... ilgiorno.it

Nuovo PGT di Monza, l’assessore Lamperti replica alla lettera aperta dello Studio Bassi ImmobiliareLamperti: La variante al PGT di Monza nasce esattamente da questa consapevolezza: accompagnare lo sviluppo urbano, ma governarlo nell’interesse generale, con maggiore equilibrio tra interesse privato ... mbnews.it