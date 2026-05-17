Edilizia sociale | Bolzano riforma l’IPES per gestire più alloggi

A Bolzano, l’ente responsabile dell’edilizia sociale ha annunciato una riforma dell’IPES, l’istituzione che si occupa della gestione degli alloggi popolari. La modifica prevede nuovi criteri per l’assegnazione delle case e tempi di attesa potenzialmente più rapidi. La riforma introduce anche cambiamenti nelle modalità di decisione e gestione delle assegnazioni, con un potere decisionale che potrebbe passare a un nuovo organismo o a funzionari specifici. Le novità sono state comunicate ufficialmente dall’amministrazione locale.

? Domande chiave Come cambieranno i tempi di attesa per ottenere un alloggio popolare?. Chi avrà il potere decisionale sulle nuove assegnazioni delle case?. Quali impatti avrà la riforma sui contratti e sugli stipendi dei dipendenti?. Perché la Provincia ha deciso di eliminare i vecchi vincoli amministrativi?.? In Breve La Giunta ha approvato la riforma durante la seduta provinciale del 15 maggio.. L'assessora Mair ha presentato la proposta per ridefinire le competenze interne.. La direzione generale gestirà direttamente le assegnazioni degli alloggi per ridurre i tempi.. Le nuove linee guida per il contratto di comparto riguardano i dipendenti IPES. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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