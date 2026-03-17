Il Comune pronto a correre ai ripari | Nel Piano di governo del territorio più edilizia convenzionata e sociale

Il Comune di Monza ha annunciato l’intenzione di aumentare l’edilizia convenzionata e sociale nel nuovo Piano di governo del territorio. La questione abitativa, che coinvolge tutto il territorio metropolitano di Milano, non riguarda solo il mercato immobiliare, ma richiede interventi coordinati tra i livelli comunale, regionale e nazionale. L’assessore all’Urbanistica ha dichiarato che sono in fase di definizione le misure per affrontare questa problematica.

Il caro casa a Monza non è solo una questione di mercato. È un fenomeno urbano più ampio, che riguarda l’intera area metropolitana milanese e che, secondo l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti, richiede risposte su più livelli: comunale, regionale e nazionale. Mentre prezzi e affitti continuano a crescere, il Comune prova a intervenire con gli strumenti a disposizione. Il primo sarà il nuovo Pgt (Piano di governo del territorio), che tra circa 15 giorni verrà pubblicato per avviare l’iter di discussione e che potrebbe arrivare all’approvazione definitiva nel giro di tre o quattro mesi. Tra gli obiettivi principali c’è il rafforzamento dell’edilizia convenzionata e, in prospettiva, dell’edilizia sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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