Pet therapy negli ospedali | ok della Regione

Il consiglio regionale ha approvato una proposta di Avs che invita la giunta regionale a mettere in atto la normativa sulla pet therapy negli ospedali, approvata circa dieci anni fa. La decisione arriva dopo la richiesta di promuovere l’uso degli animali a scopo terapeutico nelle strutture sanitarie. La delibera non introduce modifiche, ma sollecita l’attuazione della normativa già esistente. La proposta è stata approvata all’unanimità dal consiglio.

Il consiglio regionale ha approvato la proposta di Avs che sprona la giunta regionale ad attuare la normativa sulla pet therapy negli ospedali, adottata ormai quasi dieci anni fa. Se infatti le intenzioni c'erano, mancano le risorse necessarie e l’indicazione di regole chiare.“La Liguria è in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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