Sabato 18 aprile, presso la Casa d’Accoglienza Beata Elisabetta Renzi, si è tenuta un’esercitazione che ha combinato interventi di soccorso e pet therapy. L’evento ha coinvolto volontari e operatori, che hanno messo in pratica procedure di sicurezza in un contesto che ha anche previsto la partecipazione di animali addestrati. L’iniziativa ha visto numerose persone partecipare attivamente, creando un momento di confronto tra tecniche di intervento e attività assistite con animali.

Sabato 18 aprile, la Casa d’Accoglienza Beata Elisabetta Renzi ha trasformato una normale procedura di sicurezza in un modello di partecipazione comunitaria. Attraverso l’iniziativa denominata Sicuri Insieme, il centro socio-riabilitativo ha messo in campo un’esercitazione di evacuazione che ha protagonisti ospiti, personale e diverse forze del territorio, dimostrando come la gestione dell’emergenza possa diventare un pilastro per l’integrazione sociale. L’intervento non è stato un semplice esercizio tecnico, ma una risposta strutturata alle necessità di un ambiente residenziale che accoglie persone con disabilità. In questo contesto, la pianificazione deve necessariamente declinarsi secondo i tempi e le modalità specifiche di ogni singolo ospite, puntando a minimizzare le tensioni psicologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e inclusione: l’esercitazione che unisce soccorso e pet therapy

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