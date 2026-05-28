Pet boom in Italia | 53 milioni di animali e spesa a 5,3 miliardi

In Italia ci sono 53 milioni di animali domestici, con una spesa totale di circa 5,3 miliardi di euro all'anno. La maggior parte di questa cifra viene spesa in alimenti, accessori e servizi veterinari. Nonostante l’aumento dei prezzi e il carovita, il settore pet continua a crescere, mantenendo stabile la domanda di prodotti e servizi legati agli animali domestici. L’IVA del 22% rappresenta una voce significativa nel bilancio delle famiglie.

? Domande chiave Quanto incide l'IVA del 22% sul bilancio delle famiglie con animali?. Perché la spesa per i pet cresce nonostante il carovita?. Chi sono le categorie familiari che possiedono più animali in Italia?. Come influirà la proposta di riduzione dell'IVA sul mercato del cibo?.? In Breve Pesci 25 milioni, gatti 11 milioni e cani 9,1 milioni secondo Assalco-Zoomark.. Settore alimentare vale 4,2 miliardi, pari al 79% del mercato totale.. Dalla Chiesa e Bergamini propongono riduzione IVA al 10% per prodotti dietetici.. Detrazione spese veterinarie al 19% con tetto massimo di 550 euro.. Oltre 53 milioni di animali domestici vivono nelle case degli italiani secondo l’ultimo rapporto Assalco-Zoomark 2026, con una spesa per il settore che ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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In Italia vivono oltre 53 milioni di animali domestici: il rapporto Assalco-Zoomark 2026In Italia ci sono circa 53,6 milioni di animali domestici, secondo il rapporto Assalco-Zoomark 2026.

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La #Toscana è tra le regioni italiane considerate più #petfriendly. Secondo lo studio di Jfc, il settore in Italia vale quasi 10 miliardi di euro ?? ????? ??????? bit.ly/pettourismtosc… x.com

Il mercato degli animali da compagnia continua a crescere: in Italia vale 5,3 miliardi di euro reddit

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