In Italia vivono oltre 53 milioni di animali domestici | il rapporto Assalco-Zoomark 2026

In Italia ci sono circa 53,6 milioni di animali domestici, secondo il rapporto Assalco-Zoomark 2026. La cifra comprende cani, gatti, uccelli, roditori e altri piccoli animali. La presenza di animali da compagnia riguarda molte famiglie e persone che dedicano tempo e risorse alla loro cura. I dati indicano un numero elevato di animali distribuiti su tutto il territorio nazionale, con variazioni a seconda delle regioni e delle tipologie di animali.

La popolazione degli animali da compagnia in Italia è molto ampia ed è stimata in 53,6 milioni di esemplari. I pesci rappresentano la quota più consistente, seguiti da 11 milioni di gatti 9,1 milioni di cani. Seguono uccelli (4,1 milioni), rettili e anfibi (2,7 milioni) e piccoli mammiferi (1,4 milioni). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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