Durante le operazioni di voto, un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver inserito il telefonino in cabina e scattato una foto alla scheda appena votata. Il presidente di seggio ha interrotto le operazioni e chiamato le forze dell’ordine. La denuncia è stata formalizzata per violazione delle norme sul segreto elettorale. Nessun altro episodio segnalato nelle operazioni di voto di quella giornata.

L'Aquila - Il presidente di seggio ha interrotto le operazioni e chiamato le forze dell’ordine: denunciato un 54enne durante le elezioni comunali. Un uomo di 54 anni è stato denunciato a Pescina dopo essere stato sorpreso con il telefono cellulare all’interno della cabina elettorale durante le votazioni comunali. Secondo quanto ricostruito, l’elettore avrebbe fotografato la scheda votata, violando il divieto previsto dalla normativa che tutela la libertà e la segretezza del voto. L’episodio è avvenuto domenica mattina nella Sezione 2 allestita all’interno dell’istituto Fontamara. A notare quanto stava accadendo sarebbe stato il presidente di seggio, che ha immediatamente sospeso le operazioni e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pescina, entra col telefonino in cabina e fotografa la scheda votata

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