A Prato, domenica 25 maggio, l’affluenza ai seggi è stata bassa e ha iniziato a salire solo in serata, probabilmente a causa del caldo improvviso che ha spinto molte persone a uscire per il mare o in montagna. Durante lo scrutinio, è stata fotografata una scheda elettorale, che ha portato all’annullamento del voto. Non sono stati segnalati altri episodi rilevanti.

Prato, 25 maggio 2026 – Una domenica ai seggi partita con una bassa affluenza, risalita un po’ in serata probabilmente anche per l’effetto del caldo improvviso che ha spinto molta gente ad andare un giorno al mare o in montagna. La buona notizia è che, in base ai dati del Comune, questa è la tornata elettorale con le minori sostituzioni tra gli addetti ai seggi: tutti presenti ieri presidenti e scrutatori, c’è stata solo la sostituzione di uno scrutatore alle scuole Mazzoni in quanto la mattina non si è sentito bene. Oltre a questo, non sono mancati gli episodi curiosi. Il "clic” che ha insospettito. Il più singolare in assoluto è quello che ha riguardato un elettore di origine cinese che in cabina ha fotografato il voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, la domenica dei seggi. Fotografa la scheda e il voto è annullato

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