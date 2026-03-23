Sono oltre 5 milioni gli italiani residenti all'estero chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del referendum costituzionale (22-23 marzo).??La spedizione delle buste contenenti le schede votate avviene con valigia diplomatica accompagnata. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ha inviato agli Uffici decentrati di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione. Nello specifico: a Milano, Bologna e Firenze... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bologna, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna affluenza record, a Ferrara fotografa la scheda elettorale: «Denunciata»

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