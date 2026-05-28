In un ospedale di Pescara, i tempi di attesa nelle corsie sono diminuiti significativamente, grazie all'introduzione di un nuovo servizio dedicato agli anziani fragili. È stato implementato un percorso chiamato Obi, specificamente pensato per migliorare l'assistenza a questa categoria di pazienti nel pronto soccorso. La riduzione delle attese si traduce in un flusso più rapido di accesso alle cure e in un miglioramento generale delle procedure di accoglienza.

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per gli anziani fragili nel pronto soccorso?. Perché i tempi di attesa in reparto sono calati drasticamente?. Cosa prevede il nuovo modello Admission Room per gestire il sovraffollamento?. Come influirà la nuova regia centralizzata sulla gestione dei pazienti?.? In Breve Tempi di attesa scesi da 61 ore nel 2024 a 44 ore nel 2025.. Lorenzo Sospiri, Maurizio Brucchi e Nicoletta Verì supportano il nuovo modello gestionale.. 1.798 pazienti traumatizzati indirizzati direttamente in Ortopedia tra giugno 2025 e aprile 2026.. Admission Room evolve in area Uacm per gestire flussi e dimissioni verso RSA o Adi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, attese in reparto in calo: arriva l’Obi per gli anziani

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