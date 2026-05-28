Al pronto soccorso di Pescara il primo Obi Geriatrico e l' Admission Room multidisciplinare | 44 ore per arrivare in reparto

Al pronto soccorso di Pescara è stato aperto il primo Obi Geriatrico in regione, uno spazio dedicato agli anziani fragili che arrivano in emergenza. L’area di osservazione breve permette di trattenere i pazienti per 44 ore prima di essere trasferiti in reparto. Accanto a questa novità, è stato inaugurato anche un reparto multidisciplinare di Admission Room, dedicato alla gestione immediata dei pazienti in emergenza.

Il pronto soccorso di Pescara sarà il primo, in Abruzzo, ad avere un Obi Geriatrico (Osservazione breve), ovvero uno spazio dedicati agli anziani fragili che accedono al presidio di emergenza urgenza. Sarà così possibile una presa in carico specialistica immediata da parte dell’equipe geriatrica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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