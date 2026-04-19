gli anziani raggirati arriva lo psicologo per superare il trauma

A Pistoia, tre incontri sono stati organizzati con la psicologa Manuela Petrucci per affrontare le conseguenze psicologiche delle truffe subite dagli anziani. Le sedute sono dedicate a chi ha vissuto un'esperienza traumatica legata a raggiri, con l’obiettivo di aiutare le vittime a superare il disagio e i disturbi legati allo stress post-traumatico. L'iniziativa mira a offrire supporto e informazioni pratiche a chi si trova ad affrontare questa difficile situazione.

Pistoia, 19 aprile 2026 – Subire una truffa causa spesso disturbo da stress post-traumatico. Ecco Tre appuntamenti con la psicologa Manuela Petrucci dedicati al tema con particolare attenzione alle conseguenze psicologiche vissute dalle vittime. “ Io non mi faccio truffare ”, è il titolo dell’iniziativa che vedrà un coinvolgimento attivo e guidato per evidenziare e validare le emozioni che possono nascere durante e dopo aver subito una truffa, ma anche per aumentare la capacità di resilienza alle pressioni dei truffatori, perdonare se stessi in caso di truffa subita, costruire competenze per attivare reti sociali. Imola -CENTRO SOCIALE TIRO A SEGNO CARABINIERI PER TRUFFE AGLI ANZIANI Gli incontri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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