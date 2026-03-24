L' abbraccio sul palco tra Schlein Conte Fratoianni e Bonelli durante festa vittoria No – Il video

Durante una festa di vittoria, quattro politici sono stati ripresi mentre si abbracciavano sul palco. L’evento si è svolto a Roma il 23 marzo 2026. Tra i presenti ci sono la segretaria del Partito Democratico e altri esponenti politici, ciascuno coinvolto nella manifestazione pubblica. Un video mostra il momento in cui i quattro si sono stretti in un abbraccio, attirando l’attenzione dei presenti.

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs si sono abbracciati per una foto durante i festeggiamenti per la vittoria del No al referendum della giustizia in Piazza Barberini a Roma. Courtesy: Augusto Cantelmi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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