Giuseppe Conte schiaffone a Elly Schlein | il Partito democratico trema seriamente

Un nuovo scontro si è verificato nel panorama politico tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, con il primo che ha rivolto un commento duro nei confronti della leader del Partito Democratico. La rissa verbale ha attirato l’attenzione di tutto il centrosinistra, mentre un sondaggio dell’istituto Piepoli per Rainews 24 ha messo in evidenza le tensioni tra le diverse fazioni dell’elettorato progressista in vista delle prossime elezioni politiche.

Nel centrosinistra il tema della leadership torna a occupare il centro del dibattito politico. A rilanciarlo è un sondaggio realizzato dall’ istituto Piepoli per Rainews 24, che fotografa gli umori dell’elettorato progressista in vista delle prossime elezioni politiche. A commentare il clima nel campo largo è anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che in un’intervista a Repubblica ha mostrato sicurezza sulla tenuta della coalizione. “In qualunque momento si tornerà a votare, ci faremo trovare pronti con la coalizione progressista che siamo riusciti a costruire per le ultime regionali”. Nonostante il messaggio rassicurante della leader democratica, l’indagine racconta una realtà più articolata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

