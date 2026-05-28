Perugia lavori Brt | chiudono strade in viale San Sisto Ecco le deviazioni

Notizia in breve

Per lavori per la realizzazione del Brt lungo il corridoio Pievaiola-Settevalli, le strade in viale San Sisto, via Gaetano Donizetti e via dei Tagliapietra saranno chiuse temporaneamente. Le deviazioni sono state predisposte in prossimità dell’intersezione semaforica. Il Comune ha comunicato che le modifiche alla circolazione resteranno in vigore fino a nuovo avviso. La riapertura delle strade dipenderà dall’andamento dei lavori.