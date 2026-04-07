Lavori Brt il ponte Garibaldi si rifà il look di notte | scattano le deviazioni per i bus Amtab

Nelle ore notturne, sono state avviate le operazioni di ristrutturazione sul ponte Garibaldi, coinvolgendo lavori di rifacimento e manutenzione. Per consentire le attività, sono state predisposte deviazioni temporanee per le linee di autobus gestite da Amtab. La chiusura notturna ha causato modifiche sulla circolazione, portando alla temporanea sospensione di alcune fermate e alla riorganizzazione delle tratte di trasporto pubblico.

Sul viadotto, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, saranno realizzate le corsie rosse su cui viaggeranno i mezzi elettrici del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Bus Rapid Transit Sembrava un capitolo chiuso, e invece il ponte Garibaldi torna protagonista della viabilità cittadina. Dopo la lunga e sofferta chiusura dei mesi scorsi, che aveva costretto i pendolari di Japigia e Madonnella a infiniti giri per trovare una fermata bus vicina, e la successiva riapertura arrivata solo dopo i rigorosi test di carico, il viadotto si ferma di nuovo. Questa volta, però, il disagio sarà limitato alle ore notturne:... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il BrtI primi semafori sono stati installati e sono state predisposte le basi per 40 fermate.

Leggi anche: Cantieri Brt, lavori a japigia e in centro: percorsi modificati per i bus Amtab

Temi più discussi: Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturne; Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il Brt; Brt a Bari, chiuso al traffico il ponte Garibaldi le notti dal 7 al 10 aprile. Dal 7 aprile un mese di restringimenti su via Di Vagno; Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturne.

Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il BrtI primi semafori sono stati installati e sono state predisposte le basi per 40 fermate. Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema ... quotidianodipuglia.it

Bari, lavori BRT: chiusure notturne sul ponte Garibaldi e restringimenti in via Di VagnoParallelamente, a partire dal 7 aprile e fino al 7 maggio, saranno attivi restringimenti di carreggiata e divieti di fermata su Via Giuseppe Di Vagno, nel tratto compreso tra piazza Antonio Gramsci e ... giornaledipuglia.com

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto urbano che si svilupperà su quattro linee percorse da bus elettrici - facebook.com facebook

Bari, ancora lavori in corso per il Brt: al via il cantiere in via Omodeo FOTO - News x.com