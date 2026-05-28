Il servizio del Minimetrò a Perugia sarà disponibile fino a tarda sera il sabato. Durante eventi come l'Umbria Jazz, sono previsti modifiche agli orari di apertura. Per la serata del concerto di Sting, sono previste eccezioni specifiche ai consueti orari di servizio. La linea rimarrà aperta più a lungo rispetto al normale, con dettagli sui turni comunicati dagli organizzatori. Le variazioni sono state annunciate in anticipo per permettere agli utenti di pianificare gli spostamenti.

? Punti chiave Come cambieranno gli orari durante i grandi eventi come l'Umbria Jazz?. Quali sono le eccezioni previste per la serata del concerto di Sting?. Perché il servizio inizierà così presto durante Eurochocolate e la Marcia della Pace?. Come influirà questa decisione sul traffico del centro storico nei weekend?.? In Breve 46% dei passeggeri ha richiesto corse serali più frequenti tramite sondaggio Minimetrò S.p.A.. Orari estesi fino alle 1:45 durante Umbria Jazz e alle 2:45 per concerto Sting.. Servizio anticipato alle 7:30 per Eurochocolate e alle 7:00 per Marcia della Pace.. Amministratore Andrea Mazzoni e sindaca Vittoria Ferdinandi coordinano la nuova strategia di mobilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia: il Minimetrò resta aperto fino a notte fonda il sabato

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