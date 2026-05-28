Perugia dopo la rescissione l' addio al calcio | Gabriele Angella appenderà le scarpette al chiodo
Gabriele Angella, 37 anni, ha annunciato su Instagram che smetterà di giocare a calcio. Pochi giorni dopo aver rescisso il contratto, ha scritto che appenderà le scarpe al chiodo. Non ci sono altre dichiarazioni o dettagli sul futuro.
Pochi giorni dopo la rescissione, l'addio al calcio. Gabriele Angella, tramite un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, ha annunciato che appenderà, all'età di 37 anni, le scarpette al chiodo.E lo farà con la maglia del Perugia, vestita nelle ultime sette stagioni. Un'esperienza segnata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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GABRIELE ANGELLA AI SALUTI, RESCISSIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO https://www.ac-perugia.com/news.cfm?page=1&id=13624 FOTO 7oz Photo Agency ©RIPRODUZIONE VIETATA (il divieto è posto per siti internet o pagine social con caratt facebook
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