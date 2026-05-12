La stella del calcio si ritira dopo il Mondiale | scarpette al chiodo a 35 anni
Dopo aver partecipato all'ultimo Mondiale, il calciatore ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica a 35 anni. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del suo club e confermata da fonti vicine alla società. Nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie di club europei e ha ottenuto numerosi riconoscimenti individuali e di squadra. La sua decisione arriva a pochi mesi dalla fine della stagione.
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