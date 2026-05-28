Permette? Alberto Sordi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Permette? Alberto Sordi: trama (storia vera), cast e streaming del film. Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Permette? Alberto Sordi, film per la televisione biografico del 2020 diretto da Luca Manfredi. Il film narra vent’anni della vita di Alberto Sordi, dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità, ripercorrendo le amicizie, gli amori e la sua carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera). Alberto Sordi viene licenziato dall’hotel in cui lavora come usciere a Milano perché secondo il direttore avrebbe importunato Vittorio De Sica e si sarebbe presentato in ritardo più di una volta. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Un eroe dei nostri tempi (Alberto Sordi) | Commedia | 4K | Film Completo In Italiano

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