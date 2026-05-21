Il 2 aprile 1985 è una data che in Sicilia non si dimentica. Sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani, una bella mattina di primavera si trasforma in tragedia: un’autobomba esplode e porta via Barbara Rizzo e i suoi due gemelli di sette anni, Salvatore e Giuseppe. L’attentato è diretto al giudice Carlo Palermo, da poco arrivato in Sicilia per indagare sui traffici di droga della mafia. Lui si salva, ferito. La famiglia Asta no. Margherita, la figlia undicenne di Barbara, si salva per puro caso: quel giorno è a scuola. E da quel giorno la sua vita non è più la stessa. Da questa storia vera, feroce e commovente, arriva Un futuro aprile, il film tv diretto da Graziano Diana e liberamente ispirato al libro Sola con te in un futuro aprile di Margherita Asta e Michela Gargiulo (edito da Fandango Libri). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Un futuro aprile" racconta la strage di Pizzolungo del 1985: stasera su Rai 1 alle 21.30 il film con Francesco Montanari

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Un futuro aprile, film tv su Rai1: intervista a Francesco Montanari

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