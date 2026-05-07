Indagini chiuse su Garlasco la notifica dei pm di Pavia per Sempio La discovery e il nuovo processo | cosa succede adesso anche per Stasi

La Procura di Pavia ha concluso le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, una donna di 26 anni uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Sono state ufficialmente notificate le accuse a carico di Sempio, con la procedura di discovery e l’avvio di un nuovo processo. La vicenda riguarda anche il coinvolgimento di Stasi, che ora dovrà affrontare le nuove procedure giudiziarie.

La Procura di Pavia ha messo il punto alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo l’ipotesi accusatoria, il responsabile sarebbe Andrea Sempio, oggi 38enne, all’epoca dei fatti 19enne e tra gli amici più stretti del fratello della vittima. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato nel pomeriggio del 7 maggio alla difesa, passaggio che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Il movente ipotizzato dai pm e le aggravanti contestate. Nella ricostruzione dei magistrati pavesi, il delitto sarebbe maturato attorno al rifiuto di un approccio sentimentale o sessuale: Sempio, secondo questa lettura, avrebbe reagito colpendo la giovane almeno 12 volte, con ogni probabilità impugnando un martello.🔗 Leggi su Open.online

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