La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio
La procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La valutazione mira a verificare eventuali condizioni patologiche che possano influire sulla capacità di intendere e di volere dell’indagato. La perizia sarà affidata a uno specialista per approfondire lo stato mentale di Sempio. La decisione è stata presa nel quadro delle indagini in corso sull’omicidio.
La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare "le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere" nei confronti di Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone in cui si comunica che è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Il procuratore Fabio Napoleone nella nota scrive che, "a seguito del deposito, da parte della difesa dell'indagato Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica" della chiusura... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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