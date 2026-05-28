la procura di pavia chiede una consulenza psichiatrica su andrea sempio

Notizia in breve

La procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La valutazione mira a verificare eventuali condizioni patologiche che possano influire sulla capacità di intendere e di volere dell’indagato. La perizia sarà affidata a uno specialista per approfondire lo stato mentale di Sempio. La decisione è stata presa nel quadro delle indagini in corso sull’omicidio.