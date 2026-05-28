perdona loro

Anche noi vorremmo essere giusti e buoni. Ma sapendo che la giustizia di rado va d'accordo con la bontà, tanto meno col buonismo, abbiamo preferito restare cinici. Perché? Eh, perché giorni fa abbiamo saputo di quel ragazzo, accoltellato per 50 euro a Milano e rimasto invalido, che ha perdonato il suo aggressore: "Gli hanno dato una pena troppo alta". E poi ieri abbiamo letto del professore malmenato da tre studenti a Parma che ha deciso di non denunciare i ragazzi "perché è più educativo così". Eh. si vede come sono educati. Un dubbio: ma si sceglie di non denunciare per eccesso di bontà o per paura di vendette? Comunque. I due casi ci... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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