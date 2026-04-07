Il calciomercato si avvicina e si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento dell’ex attaccante dell’Inter al Napoli. Tuttavia, le trattative tra le parti appaiono complicate e i due club sembrano ancora molto distanti da un accordo. La situazione si sta definendo in vista della prossima finestra di mercato, con i club che monitorano attentamente gli sviluppi.

Si avvicina il calciomercato mentre il Napoli e l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku sembrano sempre più lontani. Sulla posizione del centravanti, sollecitato dai tipi di Dazn, si è espresso ieri Giovanni Manna. Come riportato da SportMediaset: “Lukaku? La situazione è assolutamente chiara. Doveva Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato ex Inter, il Napoli non perdona Lukaku

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Temi più discussi: Ha segnato al Real Madrid al Bernabeu, ufficiale il futuro dell'ex Inter; Perisic, il dt del PSV: L'Inter non ci ha fatto alcuna offerta; Shock Lucescu: doppio infarto per l'ex allenatore dell'Inter e Shakhtar Donetsk. E' in terapia intensiva; Ex Inter, UFFICIALE: Satriano riscattato dal Getafe, contratto fino al 30 giugno 2030.

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