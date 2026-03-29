Consultinvest che peccato La capolista non perdona

Nella partita tra Consultinvest e Livorno, il risultato finale è stato di 64 a 72 a favore degli ospiti. I principali marcatori per Livorno sono stati Valentini con 14 punti, Delfino con 11 e Sgarzini con 10, mentre per Consultinvest hanno segnato Graziani con 9, Tognacci con 9 e Morandotti con 5. La gara si è disputata presso il palazzetto di Loreto.

consultinvest 64 livorno 72 LORETO: Valentini 14, Delfino 11, Sgarzini 10, Graziani 9, Tognacci 9, Morandotti 5 Pillastrini 4, Terenzi 2, Aglio, Lomtazde, Del Prete. PIELLE LIVORNO: Gabrovsek 16, Ebeling 13, Venucci 12, Donzelli 10, Alibegovic 6, Klyuchnyk 6, Lucarelli 5, Mennella 4, Leonzio, Bonacini. Parziali: 22-15, 45-37, 60-60. La Consultinvest Loreto Pesaro domina per due quarti, ma la capolista Pielle Livorno ribalta tutto nella ripresa e vince 64-72. Si spezza la striscia positiva della Consultinvest che cade al PalaMegabox al termine di una gara dai due volti. I ragazzi di Gabriele Ceccarelli giocano un primo tempo di altissimo livello, mettendo in seria difficoltà la prima della classe per intensità, ritmo e qualità delle scelte offensive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consultinvest, che peccato. La capolista non perdona Articoli correlati Valentina Riccio perdona Antonio Panico ma lo avverte: “La prossima che fa è fuori casa”La rottura sembrava definitiva tra Valentina Riccio e Antonio Panico, gli ex volti di Temptation Island però di recente hanno deciso di lasciarsi... Leggi anche: Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza morale Una raccolta di contenuti su Consultinvest che peccato La capolista... Consultinvest, che peccato. Sconfitta con onoreCONSULTINVEST LORETO : Tognacci 8 (4/8, 0/6), Del Prete n.e., Delfino 23 (5/6, 3/3), Arduini n.e., Pasquini n.e., Aglio 1 (0/1, 0/3), Terenzi 5 (0/3, 1/3),Pillastrini 5 (1/2, 1/3), Lomtazde (0/1) , ... ilrestodelcarlino.it Consultinvest. Reddito entra tra i fondi al top in EuropaUN ITALIANO tra i primi dieci in Europa. È il traguardo raggiunto dal fondo Consultinvest Reddito, prodotto che investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed è domiciliato nel nostro ... quotidiano.net