Perde il controllo dell' auto e sfiora due ragazzini in bici | era ubriaco

Un uomo ubriaco ha perso il controllo dell’auto, sfiorando due ragazzini in bicicletta, prima di finire in una scarpata. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, in una zona residenziale. Nessuno dei minori è rimasto ferito, mentre l’automobilista è stato soccorso e sottoposto ad accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorritori. La vettura è stata rimossa e sono in corso accertamenti sulla dinamica.

Apiro, 28 maggio 2026 - Perde il controllo dell'auto, sfiora due adolescenti e finisce nella scarpata. Poi l’amara scoperta: è al volante con un tasso alcolemico di 2,09 grammilitro, ovvero oltre quattro volte il limite consentito. Un cittadino russo di 67 anni, residente ad Apiro, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dai militari del Radiomobile di Macerata. I reati contestati sono guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. I fatti risalgono al pomeriggio del 16 maggio, intorno alle 17. L'uomo stava percorrendo la S.P. 179 in contrada Fornaci, nel territorio di Apiro, alla guida della propria auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Car Loses Control on Icy Highway—Pedestrian Narrowly Missed in Chilling Winter Near-Miss

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