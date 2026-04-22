Roma perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni | video shock

Un incidente si è verificato questa mattina in una strada della capitale, quando un’auto ha perso il controllo e ha investito due pedoni. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, che si è conclusa con urla e l’intervento immediato dei soccorritori. La scena si è svolta in pochi secondi, trasformando un normale mattino in un episodio di forte tensione.

L’impatto improvviso, poi le urla e la corsa dei soccorsi. Una scena che si consuma in pochi istanti, trasformando una mattina qualunque in un momento di paura. Sull’asfalto restano i segni dello scontro, mentre i passanti assistono increduli a quanto accaduto. Grave incidente questa mattina, 22 aprile, in via di Boccea, nella zona di Casalotti. Un 18enne alla guida di una Smart ha perso il controllo del veicolo, travolgendo due pedoni all’altezza del civico 632. I feriti. Tre le persone rimaste ferite: un uomo di 63 anni. un uomo di 55 anni. lo stesso conducente. I due pedoni sono stati trasportati in codice rosso: uno al Policlinico Gemelli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni: video shock Notizie correlate Perde il controllo dell'auto e travolge uno scooter: ferito un giovane - VIDEOTragedia sfiorata a Monte di Procida dove, qualche sera fa, nei pressi dell’incrocio tra via Scialoia e Corso Umberto, un’auto fuori controllo ha... Incidente al viale dei Giardini: perde il controllo dell'auto e travolge due veicoli in sostaUn incidente autonomo si è verificato l'altra sera nei pressi di viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Zogno, perde il controllo della Porsche e demolisce una Panda. Salva la conducente: era appena scesa; Perde il controllo della moto e si schianta contro due auto: morto 37enne; Incidente all'alba: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello; Incidente sull’A1 nei pressi di Capua: autoarticolato perde il controllo, traffico bloccato verso Roma. Diciottenne perde il controllo dell'auto e investe due pedoni, sono gravi: il momento dell'impattoUno scontro violento si è verificato oggi, 22 aprile, in via di Boccea, a Roma: un automobilista 18enne ha perso il controllo della Smart sulla quale viaggiava e travolto ... leggo.it Roma, perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce: morto un 53enneGli agenti della Polizia Locale sono intervenuti ieri sera in via di Tor Cervara, all’altezza piazza della Cervelletta, per un motoveicolo Zontes 350 GK finito, per cause da accertare, contro un palo ... affaritaliani.it L'ex terzino della Roma ora guida un Uber nella capitale. Non per necessità, ma per avviare una società di noleggio con conducente facebook Il 24 aprile a Roma celebriamo un traguardo che parla di storia e di futuro: i 50 anni del Partito Popolare Europeo. x.com