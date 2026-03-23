ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 34 anni di Sezze, già noto alle forze di polizia, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L’intervento è avvenuto nella notte successiva a un incidente stradale avvenuto in via Cavour. L’incipit. Perde il controllo dell’auto e finisce contro tre vetture parcheggiate, poi gli accertamenti dei Carabinieri fanno emergere un tasso alcolemico oltre il limite consentito. È accaduto a Latina, dove un 34enne è stato denunciato anche perché privo di patente e senza copertura assicurativa. L’intervento dopo il sinistro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, perde il controllo dell’auto e danneggia tre vetture in sosta: denunciato 34enne, era ubriaco…

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